Le grandi assenze dei leader della sinistra in sinagoga il 7 ottobre | Schlein e Conte scomparsi

(Di martedì 8 ottobre 2024) La prima pagina de Il Tempo con cui ieri abbiamo raccontato certe distrazioni di, Fratoianni e Bonelli–che su Israele scivolano nella complicità – ha fatto infuriare il centro. La frase che circolava di più, «Vi rendete conto? Dileggiate quattro segretari di partito!», non mette gli interessati al riparo dal caso che si è prodotto subito dopo, in mattinata. Quando alla celebrazione ufficiale del primo anniversariostrage del 7lanon c'era. Assente ingiustificata. Se al Tempio Maggiore la cerimonia aveva il sapore deieventi istituzionali – in sala la premier Giorgia Meloni, il sindaco Roberto Gualtieri, con la fascia tricolore, in video il presidenterepubblica israeliano, Isaac Herzog – l'assenza pressoché assoluta dei vertici Pd, M5S e Alleanza Verdisi è fatta notare, eccome. E ha scatenato immancabili polemiche.