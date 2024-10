Il Gruppo Fs fa cassa dismettendo gli scali: circa 500 milioni per Farini e San Cristoforo a Milano (Di martedì 8 ottobre 2024) La recente relazione semestrale di Fs, da questa estate croce (senza alcuna delizia) per passeggeri e turisti a causa del caos di Trenitalia e di Rfi, evidenzia ricavi e margini operativi in crescita, favoriti da quelli che il Gruppo guidato da Stefano Donnarumma definisce trainati proprio dal business di Trenitalia, che aumenta i suoi volumi Il Gruppo Fs fa cassa dismettendo gli scali: circa 500 milioni per Farini e San Cristoforo a Milano L'Identità. Lidentita.it - Il Gruppo Fs fa cassa dismettendo gli scali: circa 500 milioni per Farini e San Cristoforo a Milano Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La recente relazione semestrale di Fs, da questa estate croce (senza alcuna delizia) per passeggeri e turisti a causa del caos di Trenitalia e di Rfi, evidenzia ricavi e margini operativi in crescita, favoriti da quelli che ilguidato da Stefano Donnarumma definisce trainati proprio dal business di Trenitalia, che aumenta i suoi volumi IlFs fagli500pere SanL'Identità.

Stupro di gruppo a Palermo - l’avvocato della vittima : cos’è cambiato grazie (anche) alla Cassazione - Si è trattato di uno stupro molto violento. Lo dicono anche le intercettazioni, mentre aspettavano di essere sentiti dai carabinieri quei ragazzi hanno commentato ciò che avevano appena fatto, senza sapere di essere ascoltati”. Ma sono reati gravi”. Se ti dico no, ti devi fermare prima, anche se ... (Quotidiano.net)

Cittadella - Claudio Cassano : «Il gol mi è mancato tanto. Abbiamo tanta voglia di rivalsa in gruppo» - La prima rete in campionato, la grinta e la classe messa in luce nella serata più buia di questo inizio stagione del Cittadella. Claudio Cassano, autore del gol della speranza contro il Frosinone, riconosce il momento delicato in casa granata e cerca di fare professione d'equilibrio. «Normale... (Padovaoggi.it)