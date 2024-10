Guerra in Ucraina, missile russo su nave civile a Odessa. Ue si spacca su nuove sanzioni a Mosca (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Nuovo attacco russo su Odessa. Le forze di Mosca hanno lanciato due Iskander-M e 19 droni sulla città portuale Ucraina. Si apprende che ieri sera, sempre a Odessa, una nave civile è stata colpita da un missile balistico che ha provocato una vittima. Nel frattempo, l’Unione europea sarebbe spaccata sul rinnovo delle sanzioni alla Russia. Il ministro dell'Economia ungherese Mihály Varga arrivando al Consiglio Ecofin a Lussemburgo ha detto: "Non c'è consenso in questo momento al Consiglio, probabilmente a novembre torneremo a rivedere il tema". Allarme di Seoul: “Dopo l’ultimo bilaterale Pyongyang-Mosca, è altamente probabile che la Corea del Nord invii truppe in Ucraina”. Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, missile russo su nave civile a Odessa. Ue si spacca su nuove sanzioni a Mosca Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Nuovo attaccosu. Le forze dihanno lanciato due Iskander-M e 19 droni sulla città portuale. Si apprende che ieri sera, sempre a, unaè stata colpita da unbalistico che ha provocato una vittima. Nel frattempo, l’Unione europea sarebbeta sul rinnovo dellealla Russia. Il ministro dell'Economia ungherese Mihály Varga arrivando al Consiglio Ecofin a Lussemburgo ha detto: "Non c'è consenso in questo momento al Consiglio, probabilmente a novembre torneremo a rivedere il tema". Allarme di Seoul: “Dopo l’ultimo bilaterale Pyongyang-, è altamente probabile che la Corea del Nord invii truppe in”.

