Firenze all' Accademia delle Arti del Disegno la personale dell' artista Yu Ming

Firenze, 8 ottobre 2024 - Fino al 26 ottobre 2024 nella Sala delle Esposizioni dell'Accademia delle Arti del Disegno, in via Ricasoli (angolo piazza San Marco) a Firenze, è visitabile con ingresso gratuito la mostra personale dell'Artista e accademico cinese Yu Ming, dal titolo "L'assioma del vero", a cura di Claudio Rocca e Giovanna Uzzani. Organizzata dall'Accademia delle Arti del Disegno in collaborazione con Beijing Jin Shangyi Art Foundation, l'esposizione comprende 51 opere realizzate con tecnica ad olio e 12 disegni e offre l'opportunità di seguire l'interessante percorso Artistico di Yu Ming nell'ultimo suo decennio di ricerche.

