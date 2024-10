Espulsione imam, destra compatta: "Dottrine filoterroriste, bene Piantedosi" (Di martedì 8 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY“bene l’Espulsione dell’imam di Bologna. La notizia del decreto firmato dal ministro Piantedosi (dell'interno) per allontanare dal nostro Paese il sostenitore di Hamas dimostra che l’attenzione per la sicurezza è massima. Non c’è spazio per Bolognatoday.it - Espulsione imam, destra compatta: "Dottrine filoterroriste, bene Piantedosi" Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY“l’dell’di Bologna. La notizia del decreto firmato dal ministro(dell'interno) per allontanare dal nostro Paese il sostenitore di Hamas dimostra che l’attenzione per la sicurezza è massima. Non c’è spazio per

