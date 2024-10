Movieplayer.it - Coraline e la porta magica: torna al cinema il capolavoro di Henry Selick per il 15° anniversario

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sono passati ben 15 anni dall'uscita in sala del film in stop-motion, adattamento dell'omonimo racconto di Neil Gaiman In occasione del 15°dalla sua uscita,e latornerà nelle sale italiane, giusto in tempo per il prossimo Halloween. L'adattamento del racconto omonimo scritto da Neil Gaiman e illustrato da Dave McKean è uscito, infatti, nel 2009 per la regia di, già regista visionario dell'immortale Nightmare Before Christmas. Nominato agli Oscar 2010 nella categoria "miglior film d'animazione", è stato il primo film d'animazione ad essere concepito e realizzato in vero 3D stereoscopico e quest'estate era giàto a sorpresa nelle sale internazionali raccogliendo oltre 50 milioni di dollari. Ora, dal 31 ottobre al