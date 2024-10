Ilfattoquotidiano.it - Chiesti due anni per il vicepresidente della Giunta regionale della Calabria Filippo Maria Pietropaolo (FdI)

(Di martedì 8 ottobre 2024) C’è il caso di una moneta proveniente da un sito archeologico alla baserichiesta di penaProcura di Crotone per il, esponente di FdI. Il pm ha chiesto dueper ricettazione.– che all’epoca dei fatti non era né consiglierené assessore – è imputato, come riporta Il Quotidiano del Sud, insieme ad altre persone nel processo di primo grado scaturito dall’inchiesta “Tempio di Hera”, risalente al 2017, relativa ad una presunta associazione a delinquere dedita al saccheggio di reperti nell’area archeologica di Capo Colonna e in altri siti tra Crotone e Isola Capo Rizzuto. Il politico “è accusato di concorso in ricettazione di una moneta dei Bretti ritenuta di particolare pregio.