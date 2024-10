Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Inter: David a zero e altri 3 colpi low cost dal Monza

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Non si ferma ildell’, con Ausilio che valuta profili e strategie per programmare alcuni importantia bassoo nella prossima estate. Il direttore sportivo dei nerazzurri, secondo l’esperto di mercato Marco Barzaghi, nelle scorse ore avrebbe infatti intensificato i rapporti con l’entourage di Jonathan, ormai sempre più lontano dal rinnovo con il Lille. Nel frattempo il diesse lombardo si è fatto vedere all’U-Power Stadium, dove ha assistito a-Roma per vedere da vicino le prestazioni di tre possibili opzioni da portare alla corte di Inzaghi.: lunga coda per, ma i nerazzurri premono Secondo Barzaghi,non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto che scadrà il prossimo giugno con il Lille, club che lo ha prelevato dal Gent nel 2020 per 27 milioni di euro.