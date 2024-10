Botticino: Ezio Greggio inaugura la stagione del Teatro Centro Lucia (Di martedì 8 ottobre 2024) Il primo appuntamento sarà il 25 ottobre alle 21 con Ezio Greggio nel suo spettacolo "Una vita sullo schermo". Attore, show-man, regista, giornalista e scrittore, Ezio Greggio, personaggio amatissimo dal pubblico, arriva a Teatro con il suo One Man Show Una vita sullo Schermo.In scena Ezio Bresciatoday.it - Botticino: Ezio Greggio inaugura la stagione del Teatro Centro Lucia Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il primo appuntamento sarà il 25 ottobre alle 21 connel suo spettacolo "Una vita sullo schermo". Attore, show-man, regista, giornalista e scrittore,, personaggio amatissimo dal pubblico, arriva acon il suo One Man Show Una vita sullo Schermo.In scena

Domenica In - nella puntata di oggi Ezio Greggio - Drusilla Foer e i protagonisti di Ballando - (Adnkronos) – Nuova puntata di Domenica oggi, 6 ottobre. La puntata si aprirà con un talk sulla puntata di ‘Ballando con le Stelle’, in studio i concorrenti ballerini, Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi con i rispettivi maestri di ballo, Alessandra Tripoli, Anastasia ... (Dailyshowmagazine.com)

"Volevo mollare tutto". Ezio Greggio choc dalla Venier : la rivelazione sul suo passato - Faccio lo spettacolo nel silenzio più assoluto, non c'è stata una risata, un applauso, l'unico applauso è quando dico ‘ho finito, grazie a tutti', hanno fatto un applauso". "Quella volta nemmeno una risata - ha spiegato alla conduttrice -, volevo mollare tutto". Anche lui ha dovuto fare tanta ... (Liberoquotidiano.it)

“Ma è morto”. Domenica In - Mara Venier lo dice in diretta : Ezio Greggio e pubblico sorpresi dalla gaffe - . Domenica In, Mara Venier in lacrime fa commuovere gli italiani Questo segmento ha permesso ai telespettatori di scoprire retroscena e aneddoti divertenti sulle esibizioni della serata precedente, creando un’atmosfera di convivialità e leggerezza. Si stava parlando del fenomenale Mel Brooks, ... (Caffeinamagazine.it)