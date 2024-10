Ilfattoquotidiano.it - “Var a chiamata? Vi spiego perché è necessario, tra noi arbitri già ne discutiamo”: come funziona la proposta dell’ex fischietto Gavillucci

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Per ridurre le polemiche arbitrali in Serie A èintrodurre il “Var a“. Dopo l’ultimo infuocato turno di Serie A, con le polemiche per i troppi rigori e pere quando punire le simulazioni, ecco lamessa sul tavolo dall’ex arbitro di Serie A, Claudio. In che cosa consiste il Var agià avviene in altri sport, ad esempio pallavolo e basket, sarebbero gli allenatori o i capitani delle squadre a decidere quando chiedere la revisione video di un episodio da parte dell’arbitro. Il Var continuerebbe are in autonomia per quanto riguarda il fuorigioco, mentre per gli altri interventi – dai calci di rigore ai cartellini rossi – sarebbero gli allenatori a decidere se e quando chiedere l’ausilio del Video Assistant Referee e quindi mandare il direttore di gara al monitor a rivedere l’azione.