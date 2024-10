Ultima Generazione | Piantedosi vieta di manifestare ma i cittadini si riprendono il proprio potere

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024): Fogli di via per da Roma per quattro anni Roma, 5 ottobre 2024 – Persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione dihanno partecipato in maniera pacifica alla manifestazione contro il genocidio palestinese a Roma. La decisione della Questura di Roma, del tutto senza precedenti, dire una manifestazione, promossa secondo i principi della Costituzione, è stata rivista nella tarda mattinata, autorizzando un ‘presidio statico’ a piazzale Ostiense. Di fronte a circa diecimila persone che si sono riversate a Roma da tutt’Italia,è arretrato, rivedendo in maniera goffa la determinazione iniziale.