Terrazze ‘trasformate’ a Portonovo | piattaforma di legno per il tennis vista mare

(Ancona), 7 ottobre 2024 – Unadirettangolare che si affaccia sul. Via i giochi, via la sabbia, via l'area usata per prendere il sole e anche il tavolino diusato per fare i picnic. Ledicambiano volto e lo scenario non è più quello naturale e incontaminato di chi era abituato a vederlo fino a questa estate, andando alo a passeggiare nell'angolo più selvaggio della baia. L'unico rimasto senza stabilimenti e ristoranti e anche per questo molto gettonato visto le tariffe chieste da alcuni operatori (questa estate anche 50 euro un ombrellone e due lettini) non proprio alla portata di tutte le famiglie. L'allestimento per il set di un film che verrà girato a partire da metà ottobre allesta modificando lo stato dei luoghi e i lavori sono solo all'inizio.