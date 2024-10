Tensioni in Val di Susa, sgomberato il presidio No Tav di San Giuliano: usati anche gas lacrimogeni – Video (Di lunedì 7 ottobre 2024) Notte di Tensioni in Val di Susa nel Torinese. Le forze dell’ordine hanno sgomberato il presidio No Tav di San Giuliano allestito sui terreni che dovranno essere espropriati proprio per realizzare la stazione internazionale della linea ad alta velocità Torino-Lione. L’operazione di polizia ha visto un grande dispiegamento di forze: iniziata alle 2, è terminata alle 5.30. Le forze dell’ordine hanno chiuso le strade di fronte al terreno: i No Tav, circa 150 persone, hanno lanciato bombe carta, sassi e razzi contro la polizia e hanno dato alle fiamme gli sbarramenti. Gli agenti hanno sparato numerosi gas lacrimogeni e bombe stordenti. Solo dopo circa tre ore, quando le forze dell’ordine sono riuscite a entrare nei terreni e il presidio è stato sgomberato, è tornata la calma. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Notte diin Val dinel Torinese. Le forze dell’ordine hannoilNo Tav di Sanallestito sui terreni che dovranno essere espropriati proprio per realizzare la stazione internazionale della linea ad alta velocità Torino-Lione. L’operazione di polizia ha visto un grande dispiegamento di forze: iniziata alle 2, è terminata alle 5.30. Le forze dell’ordine hanno chiuso le strade di fronte al terreno: i No Tav, circa 150 persone, hanno lanciato bombe carta, sassi e razzi contro la polizia e hanno dato alle fiamme gli sbarramenti. Gli agenti hanno sparato numerosi gase bombe stordenti. Solo dopo circa tre ore, quando le forze dell’ordine sono riuscite a entrare nei terreni e ilè stato, è tornata la calma.

Ilfattoquotidiano.it - Tensioni in Val di Susa, sgomberato il presidio No Tav di San Giuliano: usati anche gas lacrimogeni – Video

