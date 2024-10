Spazionapoli.it - “Senza Lukaku sono più pericolosi”: il commento del mister spiazza

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Giocare con Romelupuò essere più semplice,invece è più complicato per gli avversari: la tesi delNon è in condizione fisiche eccellenti, ma è già uno dei calciatori più determinanti del campionato italiano. Il Napoli si gode e coccola Romelu, chiesto da Antonio Conte e ottenuto solo a fine mercato, pochi giorni prima di mandare via Osimhen in prestito. L’ex attaccante di Inter e Roma sta offrendo spettacolo, gol e assist a tutta la piazza napoletana. Era difficile dimenticare un attaccante come Victor e non cadere nella trappola dei paragoni. Manon sta facendo affatto rimpiangere la scelta della società e i tifosi, ormai, sigià abituati al nuovo idolo della piazza. Il centravanti, però, si sente ancora ad un livello di condizione non eccezionale.