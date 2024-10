Scomparso da Sesto San Giovanni. Franco Carioti trovato morto in Svizzera (Di lunedì 7 ottobre 2024) Martedì 1° ottobre si era allontanato da casa, a Sesto San Giovanni, dicendo a una vicina che sarebbe andato a cercare funghi. Poi più nulla: Franco Carioti, 80 anni, quella sera non era tornato a casa. È stato trovato ieri, senza vita, in Alta Valle Intelvi, nel Comasco, in una zona impervia sul lato svizzero. Una volta accertata la competenza territoriale, è stato l’elicottero del soccorso elvetico a recuperarlo, trasportandolo all’ospedale di Lugano a disposizione della magistratura. Un incidente che sarebbe quindi avvenuto mentre si trovava da solo lungo un sentiero, probabilmente umido come tutte l’alta valle in questo periodo. Ma al momento non sono state ancora ricostruite le modalità della caduta. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Martedì 1° ottobre si era allontanato da casa, aSan, dicendo a una vicina che sarebbe andato a cercare funghi. Poi più nulla:, 80 anni, quella sera non era tornato a casa. È statoieri, senza vita, in Alta Valle Intelvi, nel Comasco, in una zona impervia sul lato svizzero. Una volta accertata la competenza territoriale, è stato l’elicottero del soccorso elvetico a recuperarlo, trasportandolo all’ospedale di Lugano a disposizione della magistratura. Un incidente che sarebbe quindi avvenuto mentre si trovava da solo lungo un sentiero, probabilmente umido come tutte l’alta valle in questo periodo. Ma al momento non sono state ancora ricostruite le modalità della caduta. (Ilgiorno.it)

Franco Carioti trovato morto sui monti svizzeri. Era scomparso da Sesto San Giovanni - Il recupero è stato fatto dall’elicottero del soccorso svizzero, e Carioti portato all’ospedale di Lugano, a disposizione della magistratura svizzera. Aveva avvisato una vicina di casa, ma poi non era più tornato. Le ricerche si sono concentrate nella zona dell’Alta Valle Intelvi, in prossimità ... (Ilgiorno.it)

Scomparso da sesto San giovanni. Franco Carioti trovato morto in Svizzera - Ottanta anni, si era allontanato a bordo della sua auto per andare a funghi. È caduto lungo un percorso in una zona impervia dell’Alta Valle Intelvi.(ilgiorno.it)

