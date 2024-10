Rivierabanca è record assoluto: mai cosi tanti abbonati nella storia del club (Di lunedì 7 ottobre 2024) Con la giornata di domenica 6 ottobre è giunta al termine la campagna abbonamenti “Stessa storia, stesso posto”. Rivierabanca Basket Rimini comunica, con enorme orgoglio e gratitudine, il dato definitivo: 1.599 tessere vendute. Si precisa infatti che le 1.684 tessere dello scorso anno Riminitoday.it - Rivierabanca è record assoluto: mai cosi tanti abbonati nella storia del club Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Con la giornata di domenica 6 ottobre è giunta al termine la campagna abbonamenti “Stessa, stesso posto”.Basket Rimini comunica, con enorme orgoglio e gratitudine, il dato definitivo: 1.599 tessere vendute. Si precisa infatti che le 1.684 tessere dello scorso anno

Dell’Agnello esulta: “Rimini, piccola impresa per come eravamo messi” - Eroici, indomiti, con un cuore immenso. Non ci sono altre parole per i ragazzi di Dell’Agnello, più forti gli infortuni pesanti e di una gara dal ... (corriereromagna.it)

A2 - Fortitudo Bologna ko anche a Rimini, la Rbr allunga nella ripresa - Dopo aver perso in casa dell'Urania Milano, non arrivano neanche a Rimini i primi punti in campionato della Flats Service Fortitudo Bologna. La squadra di coach Cagnardi ha perso in ... (pianetabasket.com)

La Rivierabanca si regala un compleanno da sogno: Derby e vetta della classifica - Pur priva di Robinson e Tomassini Rbr gioca una partita di carattere ed intensità e regala una domenica incredibile al pubblico di un Flaminio completamente sold out ... (riminitoday.it)