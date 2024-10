Justcalcio.com - Portland Timbers – FC Dallas 0-0: gli uomini di Neville tengono dopo essersi assicurati un posto nei playoff

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Domenica isono stati costretti a pareggiare a reti inviolate contro l’FC, avendo già conquistato unper idella Coppa MLS in virtù dei risultati ottenuti altrove. La sconfitta per 2-1 dell’Austin FC contro i LA Galaxy sabato, che ha portato la squadra a licenziare l’allenatore Josh Wolff, ha assicurato che non potessero superareper l’ultimowild card della Western Conference. Ihanno comunque giocato con una formazione forte per l’ultima partita casalinga della stagione regolare, ma hanno dovuto accontentarsi di un punto.