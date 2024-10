Polpette con i chiodi Meticcio operato d’urgenza al Campo d’Aviazione

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Viareggio, 7 ottobre 2024 – C’è voluto un elicato intervento chirurgico sotto la gola, che ha richiesto la necessità di applicare diversi punti per salvare Diego, un docilissimodi mezza taglia e di 9 anni. Ma sono sempre di più i casi di tentati avvelenamenti, o veri attacchi all’incolumità, che si registrano a danni di cani e gatti. L’ultimo episodio è avvenuto aldove Diego trascorre le proprie giornate sulla porta d’ingresso del negozio della sua padrona, Rosanna Ilardi, in via Filzi. “Diego – racconta Rosanna – ogni tanto fa il suo giretto, in piazza Pezzini, per poi tornare in negozio. Stavolta però ha iniziato a lamentarsi e, con il passare delle ore, sotto la sua gola ha iniziato a palesarsi un eccentuato gonfiore. Ho temuto subito che avesse potuto ingerire qualcosa di velenoso, magari una polpetta, e così l’ho portato dal veterinario”. (Lanazione.it)