Omicidio poliziotto Nino Agostino condanna all’ergastolo per Gaetano Scotto

Omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie - condannato all’ergastolo anche il boss Gaetano Scotto - “Quest’omicidio è stato fatto contro di me“, dirà davanti alla bara di quell’agente di polizia il magistrato Giovanni Falcone: avevano ucciso un investigatore che lavorava con lui, seppur in via riservata. A portare avanti la battaglia per la verità, a distanza di 35 anni, sono le figlie Nunzia e ... (Ilfattoquotidiano.it)

