Neres come il primo Mertens, devastante quando entra a partita in corso (Corsport) Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. La storia di David Neres, l'uomo dall'impatto devastante in corsa con un gol e 3 assist in 63 minuti (senza recuperi) collezionati in campionato entrando sempre dalla panchina, comincia a ricordare quella di un altro illustre attaccante che poi la storia del Napoli l'ha conquistata sul serio: per il momento s'è ritagliato il ruolo di spacca-partite esattamente come all'inizio della sua avventura capitò a Dries Mertens.

