Napoli, var e non solo: parla Franco Selvaggi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non solo Napoli: Franco Selvaggi, ex attaccante (anche) del Cagliari e facente parte della spedizione iridata nel 1982, è intervenuto su Rai Radio 1. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’. “Alla fine credo che il pareggio dell’Allianz Stadium sia un risultato giusto. La Juve ha fatto meglio, ma deve rivedere qualcosa: una squadra che vuole competere per vincere lo scudetto non può farsi rimontare dopo essere passata in vantaggio”. Le polemiche sul Var Sulle polemiche legate al Var, anche in questa giornata tanti episodi che hanno fatto arrabbiare molti allenatori: “Ormai basta un piccolo tocco, anche un dito sfiorato, il Var amplifica tutto ed è rigore. Se fossi un allenatore, direi ai miei calciatori: non cercate il cross vincente per il compagno, ma il braccio degli avversari”. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non, ex attaccante (anche) del Cagliari e facente parte della spedizione iridata nel 1982, è intervenuto su Rai Radio 1. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’. “Alla fine credo che il pareggio dell’Allianz Stadium sia un risultato giusto. La Juve ha fatto meglio, ma deve rivedere qualcosa: una squadra che vuole competere per vincere lo scudetto non può farsi rimontare dopo essere passata in vantaggio”. Le polemiche sul Var Sulle polemiche legate al Var, anche in questa giornata tanti episodi che hanno fatto arrabbiare molti allenatori: “Ormai basta un piccolo tocco, anche un dito sfiorato, il Var amplifica tutto ed è rigore. Se fossi un allenatore, direi ai miei calciatori: non cercate il cross vincente per il compagno, ma il braccio degli avversari”.

