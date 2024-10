Napolipiu.com - Napoli: il resoconto dei convocati per le Nazionali durante la sosta ed i vari impegni

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Di Lorenzo, Raspadori e gli altri azzurri impegnati con le proprietra UEFA Nations League e qualificazioni. La SSCha ufficializzato i nomi dei calciatori azzurriper le rispettiveladel campionato. Questo periodo di pausa offrirà ai giocatori l’opportunità di rappresentare i loro paesi in competizioni interdi grande rilievo. Gli Azzurri in Nazionale – Italia Tre e iper la Nazionale maggiore: Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Gli azzurri affronteranno il Belgio il 10 ottobre e Israele il 14 ottobre in gare valide per la UEFA Nations League. – Slovacchia Stanislav Lobotka scenderà in campo per la Slovacchia in due match: il primo contro la Svezia l’11 ottobre, seguito dall’incontro con l’Azerbaijan il 14 ottobre.