Milan, Ravezzani: "Troppi galletti che pensano a beccarsi". Ecco cosa serve cosa deve fare la dirigenza del Milan con Fonseca? Fabio Ravezzani, direttore di 'Telelombardia', ha detto cosa ne pensa su YouTube

Milan - cosa rischia Theo Hernandez? Salta l'UDINESE - ma potrebbe non essere l'UNICA - Cosa rischia Theo Hernandez dopo il rosso di ieri in Fiorentina-Milan? Sicura la sua assenza con l'Udinese, ma si aspetta il referto di Pairetto La gara di ieri sera tra Fiorentina e Milan non ha lasciato l'amaro in bocca solo per gli zero punti portati a casa, frutto della seconda sconfitta ...

Theo Hernandez espulso dopo la fine di Fiorentina-Milan : cosa succede al fantacalcio - Il danno oltre la beffa. Al triplice fischio della sfida del Franchi, persa per 2-1 sotto i colpi dell`ex Adli e di Gudmundsson, il Milan perde...

Pagelle Fiorentina-Milan : Paulo Fonseca ma cosa fai? Fuori Leao e Pulisic e ciao… - Sbaglia dagli undici metri. Se si gioca con le bambole invece sì. Toglie il migliore in campo: Rafael Leao. Altro acquisto sbagliato? Ci siao già vicini FONSECA 4 Sbaglia tutto. Ma serve costruire e nessuno lo fa! Ps: Non sa battere le rimesse laterali… Pagelle Fiorentina-Milan: Leao è vivo, ...