Novanta Migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che una motovedetta dell'assetto Frontex e una della guardia di finanza hanno agganciato due barchini. Sul primo c'erano 29 egiziani, sul secondo erano in 61 sedicenti siriani, marocchini, bengalesi e pakistani.

Agrigentonotizie.it - Migranti: sbarchi e trasferimenti no stop da Lampedusa

Maxi sbarco a Lampedusa: rintracciato e scortato in porto un peschereccio con 193 migranti - Maxi sbarco, durante la notte, a Lampedusa dove, dopo il soccorso di un peschereccio, sono giunti 193 eritrei, etiopi, marocchini, sudanesi, egiziani e siriani. A rintracciare, agganciare e condurre in porto il natante, salpato da Sabrata in Libia, sono stati i militari della motovedetta Cp327... (Leggi la notizia)