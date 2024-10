Lega: Sisto (Fi), 'parole giovani contro Tajani? Pochi intimi ma Salvini ha chiarito' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Le parole di alcuni giovani leghisti contro Tajani ieri a Pontida? "Mi sembra sia stata una riunione per Pochi intimi Scherzi a parte, penso che Salvini abbia chiarito in modo preciso. Si sa, noi di Fi vogliamo allargare verso posizioni più aperte, non siamo come Lega e Fdi". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia. Liberoquotidiano.it - Lega: Sisto (Fi), 'parole giovani contro Tajani? Pochi intimi ma Salvini ha chiarito' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Ledi alcunileghistiieri a Pontida? "Mi sembra sia stata una riunione perScherzi a parte, penso cheabbiain modo preciso. Si sa, noi di Fi vogliamo allargare verso posizioni più aperte, non siamo comee Fdi". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Forza Italia Francesco Paolo, viceministro della Giustizia.

Giovani studenti invocano la pace seguendo le parole di San Francesco - FRANCAVILLA FONTANA - La scuola secondaria di primo grado "San Francesco" si è trasformata in un luogo di celebrazione e riflessione sulla pace in occasione del San Francesco in fest. Il tema principale dell'evento, "Costruiamo la pace: L'eredità di Francesco d'Assisi", ha guidato ogni momento... (Brindisireport.it)

Giovani morti nell'incidente a Cassano - il dolore per Francesco e Greta : "Tragedia che lascia senza parole" - Si chiamavano Francesco Castellaneta e Greta Francone i due giovani morti nel terribile incidente avvenuto la notte scorsa a Cassano. Lui 24 anni di Capurso, lei 21, barese: Francesco e Greta viaggiavano a bordo di un'auto, che per cause in corso di accertamento è precipitata da un cavalcavia. ... (Baritoday.it)

Eugenio Franceschini : “Il provino di Emily in Paris andò malissimo. I giovani di oggi vanno stimolati - non riempiti di parole. Lo faccio con i miei due figli” - Prima ero pieno di sogni, pensieri, illusioni per fantasticare. Ho preso l’aereo a Venezia, sono andato a Parigi e ho fatto il provino in presenza negli studi della produzione. Non basta fantasticare. Intanto è stato tale il successo della quarta stagione che la produzione ha annunciato anche la ... (Ilfattoquotidiano.it)