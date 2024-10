LeBron, Bronny James e il sogno: nei Lakers padre e figlio. In campo insieme contro Phoenix (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Mi sembrava una cosa surreale, come essere su Matrix. Mi guardavo intorno e mi chiedevo se stesse succedendo davvero. E’ stato troppo bello». Parole di LeBron James, perché il test precampionato di ieri notte fra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns rimarrà nella storia del basket targato Nba. Infatti Leron e Bronny James hanno fatto la storia diventando i primi padre e figlio a giocare insieme Feedpress.me - LeBron, Bronny James e il sogno: nei Lakers padre e figlio. In campo insieme contro Phoenix Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Mi sembrava una cosa surreale, come essere su Matrix. Mi guardavo intorno e mi chiedevo se stesse succedendo davvero. E’ stato troppo bello». Parole di, perché il test precampionato di ieri notte fra Los AngelesSuns rimarrà nella storia del basket targato Nba. Infatti Leron ehanno fatto la storia diventando i primia giocare

LeBron e Bronny James fanno la storia : sono la prima coppia padre e figlio a giocare in NBA - . LeBron, 39 anni, ha definito il […] The post LeBron e Bronny James fanno la storia: sono la prima coppia padre e figlio a giocare in NBA appeared first on L'Identità. Durante il secondo quarto della partita precampionato dei Lakers contro i Phoenix Suns, i due hanno condiviso il campo per poco ... (Lidentita.it)

LeBron James - l’ultimo record è storico : in campo con il figlio Bronny in Nba con la maglia dei Los Angeles Lakers - In attacco sta ancora cercando di capire il suo ruolo. ha voluto rendere indimenticabile il giorno del 20esimo compleanno con l’ingresso in campo più atteso della serata. Al momento del cambio, il pubblico dell’Acrisure Arena di Palm Desert si è scaldato e tutte le telecamere si sono spostate su di ... (Ilfattoquotidiano.it)

LeBron James in campo con il figlio Bronny fa la storia dell’Nba - twitter. «Sono emozionato di far parte di questo. Penso che dimostri la longevità e la competitività di LeBron». «È storia», ha invece postato l’account ufficiale dell’Nba su X. LeBron James e il primogenito 20enne Bronny hanno condiviso quattro minuti sul parquet nel match dei Los Angeles Lakers ... (Lettera43.it)