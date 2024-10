La natura ispira la moda per la stagione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Colore evocativo, rimando visivo alla natura e alla connessione umana con essa, il verde — in tutte le sue sfumature — ha storicamente ricoperto un ruolo significativo nella moda. Declinato nella variante oliva, che si avvicina alla tonalità utilizzata nelle uniformi militari, il verde nell’abbigliamento è stato subito insignito di una connotazione di raffinatezza discreta, abbinato a tessuti caldi come la lana o in tessuto tecnico. Introdotto negli anni Sessanta da monsieur Yves Saint Laurent, il verde oliva è stato altresì associato a silhouette moderne e audaci; un’estetica abbracciata anche da Calvin Klein trent’anni dopo. Portato in passerella anche da Pierre Balmain — da sempre influenzato dalla sartorialità militare — e dall’attuale creativo della maison, Olivier Rousteing, il verde è oggi protagonista delle collezioni Autunno Inverno 2024. Panorama.it - La natura ispira la moda per la stagione Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Colore evocativo, rimando visivo allae alla connessione umana con essa, il verde — in tutte le sue sfumature — ha storicamente ricoperto un ruolo significativo nella. Declinato nella variante oliva, che si avvicina alla tonalità utilizzata nelle uniformi militari, il verde nell’abbigliamento è stato subito insignito di una connotazione di raffinatezza discreta, abbinato a tessuti caldi come la lana o in tessuto tecnico. Introdotto negli anni Sessanta da monsieur Yves Saint Laurent, il verde oliva è stato altresì associato a silhouette moderne e audaci; un’estetica abbracciata anche da Calvin Klein trent’anni dopo. Portato in passerella anche da Pierre Balmain — da sempre influenzato dalla sartorialità militare — e dall’attuale creativo della maison, Olivier Rousteing, il verde è oggi protagonista delle collezioni Autunno Inverno 2024.

