La creator di OnlyFans Mady Gio denunciata per evasione fiscale: “Nascosti 1 milione e mezzo di euro” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La creator di OnlyFans Mady Gio denunciata per evasione fiscale Mady Gio, creator di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, è stata denunciata per evasione fiscale. La Guardia di Finanza di Varese, infatti, ha contestato a Madalina Ioana Filip, questo il vero nome della creator 29enne di origini romene, di aver nascosto oltre 1 milione di euro di ricavi. Come scrive il Corriere della Sera, la creator “è stata denunciata presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio per il reato di dichiarazione infedele in relazione all’annualità 2022 e sono stati contestati oltre 1 milione e mezzo di euro di ricavi e 360. Tpi.it - La creator di OnlyFans Mady Gio denunciata per evasione fiscale: “Nascosti 1 milione e mezzo di euro” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) LadiGioperGio,di, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, è stataper. La Guardia di Finanza di Varese, infatti, ha contestato a Madalina Ioana Filip, questo il vero nome della29enne di origini romene, di aver nascosto oltre 1didi ricavi. Come scrive il Corriere della Sera, la“è statapresso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio per il reato di dichiarazione infedele in relazione all’annualità 2022 e sono stati contestati oltre 1didi ricavi e 360.

