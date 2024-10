Lortica.it - La BC Servizi Arezzo trionfa nel finale contro Quarrata: primo successo stagionale al Palasport Estra

(Di lunedì 7 ottobre 2024) BCScuola Basket– CLS Dany Basket74-69 Parziali: 19-18, 37-30, 54-53 BC: Scortica 2, Toia 11, Nica ne, Iannicelli 2, Fabrizi ne, Buzzone 12, Lemmi 6, Prenga 18, Vagnuzzi ne, Kader 8, Terrosi, Bischetti 15. All. Fioravanti Ass.Liberto CLS: Nyuol ne, Lytvyn, Balducci 4, Molteni 10, Artioli 15, Calabrese 5, Regoli 12, Bortnikovs 3, Antonini 20, Babovic. All. Tonfoni Ass. Livi Esordio vincente alper la BC, che conquista i primi due punti in campionato dopo una partita combattuta ed emozionanteil CLS. La squadra di coach Fioravanti inizia forte, decisa a proseguire sulla scia del secondo tempo di Siena, maresta sempre a contatto. Ilquarto si chiude sul 19-18 per