Italia, Buffon: «La NAZIONALE è ambiziosa, il nostro livello è ALTO. Sul NAPOLI di Conte…» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gianluigi Buffon è intervenuto per parlare della NAZIONALE Italiana e anche del campionato di calcio Serie A Gianluigi Buffon, capo delegazione della NAZIONALE Italiana, ha parlato in occasione di ‘Stati generali del Calcio’ da Bologna di alcuni temi tra cui la Serie A: NAZIONALE – «I ragazzi della NAZIONALE sono giovani ma hanno già dimostrato Calcionews24.com - Italia, Buffon: «La NAZIONALE è ambiziosa, il nostro livello è ALTO. Sul NAPOLI di Conte…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gianluigiè intervenuto per parlare dellana e anche del campionato di calcio Serie A Gianluigi, capo delegazione dellana, ha parlato in occasione di ‘Stati generali del Calcio’ da Bologna di alcuni temi tra cui la Serie A:– «I ragazzi dellasono giovani ma hanno già dimostrato

