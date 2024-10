Il derby alla squadra di Fani che sale al primo posto e saluta lo stadio Faralli Il Foiano spreca i viola non perdonano Berneschi trascina la Castiglionese

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024): Balli, Capogna (60’ Ceccherini), Cavallini (80’ Viciani), Gori (75’ ), Menchetti, Menci,, Scichilone, Doka (70’ Falomi), Minocci, Buzzi (70’ Priorelli). All.: Lombardini, Bux, Tenti, Di Gregorio, Papa (70’ Hoxhaj), Bennati, Baroni (70’ Mazzi), Cacioppini, Adami, Verdelli (70’ Nannoni), Corsi. All. Argilli. Arbitro: Zaccheria di Legnago. Reti: 8’rig., 22’ Doka, 27’ Adami, 50’, 55’. CASTIGLION FIORENTINO - Lasi congeda dalcon il miglior risultato possibile: vittoria neldella Valdichiana ein classifica in compagnia della Colligiana. Autentico mattatore dell’incontroche si porta a casa il pallone grazietripletta rifilatasua ex