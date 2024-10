Grotesquerie: la nuova serie horror di Ryan Murphy diventa un successo dopo quattro episodi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Grotesquerie: la nuova serie horror di Ryan Murphy diventa un successo dopo quattro episodi La nuova serie horror di Ryan Murphy, Grotesquerie, diventa un successo in streaming dopo quattro episodi. Co-creata da Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken, la nuova serie di FX segue una detective donna che si allea con una suora locale per scoprire l’origine di una serie di crimini efferati che hanno un impatto non solo sulla loro comunità , ma anche sulle loro vite personali. La vincitrice dell’Emmy Niecy Nash-Betts (Monster: The Jeffrey Dahmer Story) guida il cast di Grotesquerie insieme a Courtney B. Vance, Nicholas Alexander Chavez, Micaela Diamond, Raven Goodwin, Lesley Manville e Travis Kelce. Ora, dopo aver trasmesso solo quattro episodi su FX, la nuova serie horror di Ryan Murphy è diventata un successo in streaming su Hulu. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 7 ottobre 2024): ladiunLadiunin streaming. Co-creata da, Jon Robin Baitz e Joe Baken, ladi FX segue una detective donna che si allea con una suora locale per scoprire l’origine di unadi crimini efferati che hanno un impatto non solo sulla loro comunità , ma anche sulle loro vite personali. La vincitrice dell’Emmy Niecy Nash-Betts (Monster: The Jeffrey Dahmer Story) guida il cast diinsieme a Courtney B. Vance, Nicholas Alexander Chavez, Micaela Diamond, Raven Goodwin, Lesley Manville e Travis Kelce. Ora,aver trasmesso solosu FX, ladièta unin streaming su Hulu.

