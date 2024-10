Gli Ascolti tv del 6 ottobre 2024: come sono andati? (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bene lo speciale di Rai Uno Su Rai1 nella serata di ieri, domenica 6 ottobre 2024, lo speciale Cento, condotta da Carlo Conti porta a casa 3.078.000 spettatori con il 19,2%. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ottiene 2.278.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 9-1-1 si ferma a 728.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star 779.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 dopo un presentazione di 12 minuti (1.093.000 – 5.6%),Le Iene registra 1.291.000 spettatori con il 9.7% (Cosa vi siete persi: 498.000 – 12.7%). Su Rai3 PresaDiretta conquista 582.000 spettatori pari al 3%, nella presentazione in onda dalle 20:36 alle 21:26, e 968.000 spettatori pari al 5.3% (Più della durata di 11 minuti: 603.000 – 3.9%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 529.000 spettatori (3.9%). L'articolo Gli Ascolti tv del 6 ottobre 2024: come sono andati? proviene da 361 Magazine. Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bene lo speciale di Rai Uno Su Rai1 nella serata di ieri, domenica 6, lo speciale Cento, condotta da Carlo Conti porta a casa 3.078.000 spettatori con il 19,2%. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ottiene 2.278.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 9-1-1 si ferma a 728.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star 779.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 dopo un presentazione di 12 minuti (1.093.000 – 5.6%),Le Iene registra 1.291.000 spettatori con il 9.7% (Cosa vi siete persi: 498.000 – 12.7%). Su Rai3 PresaDiretta conquista 582.000 spettatori pari al 3%, nella presentazione in onda dalle 20:36 alle 21:26, e 968.000 spettatori pari al 5.3% (Più della durata di 11 minuti: 603.000 – 3.9%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 529.000 spettatori (3.9%). L'articolo Glitv del 6? proviene da 361 Magazine.

Gli Ascolti tv del 6 ottobre 2024: come sono andati?

