Gessica Notaro critica Shaila | Brutto vedere cosa ha fatto

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato notteGatta ha confessato a le Non è la Rai di non essere interessata a Javier Martinez ed ha aggiunto: “Adesso come ne esco?”. Le ragazze hanno anche riso di alcuni atteggiamenti “romantici” dello sportivo e questo non è andato giù a, che è intervenuta sui social. In una serie di storie Instagramha difeso il suo amico Javier e ha bacchettato, dando anche un consiglio alle ragazze che la seguono. “Di nottee altre ragazze hanno parlato di Javier. Lui sta facendo una bella figura, è un ragazzo dai sani principi. Mi dispiace moltoche io insegno alle donne da anni come tenersi lontane da uomini sbagliati, in giovane età età siamo affascinate dai belli e dannati ed è difficile apprezzare i bravi ragazzi. (Biccy.it)