Cosa sono i microRna e perché la loro scoperta è stata premiata con il Nobel per la Medicina

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il libretto di istruzioni genetiche è uguale per tutte le cellule, ma questediverse frae hanno specializzazioni diverse, come quelle del cervello, dei muscoli o della pelle. Per decenni la scommessa èriuscire a capire come ognuna di esse riesca a selezionare le istruzioni che la riguardano direttamente. La risposta è nei, piccole sequenze di geni che, come registi, regolano l’espressione di altri geni. Lacon ilper laa Victor Ambros e Gary Ruvkun, ha dimostrato per la prima volta come l’attività dei geni può essere modulata negli organismi multicellulari, compresi gli esseri umani.