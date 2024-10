Cortei divieti polemiche | e la politica si spacca Il Colle ringrazia gli agenti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – ??????Un arresto, quattro fermati, oltre 200 persone allontanate prima della manifestazione di cui 51 con foglio di via – poiché gravate da precedenti per reati contro l’ordine pubblico – e 150 che per non farsi identificare ai controlli hanno deciso di tornare indietro scortati fino a limite di provincia. Protesters clash with Police during the pro-Palestinian march, in Rome, Italy, 05 October 2024. The center of Rome is locked down for an unauthorized pro-Palestinian march scheduled for 05 October, with police controls at checkpoints in the Italian capital. Upcoming 07 October 2024, marks one year since the Palestinian militant group Hamas launched a surprise attack on Israel, killing 1,200, and one year since Israel began its war on Gaza, killing more than 41,000 and destroying the Palestinian enclave. (Quotidiano.net)