Cnpr Forum per l' intelligenza serve equilibrio tra tecnologia e sensibilità umana

"L'impatto dell'intelligenza artificiale nella nostra professione ritengo che possa offrire un contributo importante per l'ottimizzazione dei tempi e dell'organizzazione. Ma non può prescindere dall'intervento del professionista che deve rimanere centrale. Ogni contribuente ha una propria specificità e dobbiamo intervenire entrando in empatia capendo quelle che sono le loro necessità". Lo ha dichiarato Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, nel corso del Cnpr Forum speciale sul convegno dell'Anc "Una vera riforma fiscale e l'AI per il rilancio della professione: sogno o realtà", svoltosi a Pozzuoli, che ha visto la partecipazione del presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri Luigi Pagliuca. "Come ogni grande innovazione tecnologica l'introduzione dell'intelligenza artificiale comporta rischi e opportunità.

