Brennero Lucy Escape Room o Gli intoccabili? La tv del 7 ottobre

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 7, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Cadono le maschere”: Eva e Paolo sono ad un passo dalla soluzione del caso del Mostro, quando sorprendentemente l’indagine viene affidata ad un altro magistrato e loro vengono dirottati sull’omicidio di un noto ricercatore, trovato morto in una stanza d’albergo. Risolvono il caso e sono così liberi di tornare ad occuparsi dell’indagine sul Mostro. Ricostruendo il mosaico tassello dopo tassello, comincia a farsi strada sempre di più il sospetto che dietro alle azioni del serial killer si nasconda qualcun altro. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Lo Spaesato”. (Bergamonews.it)