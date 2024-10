Basket, la IES Pisa si avvicina al via nel campionato di Divisione Regionale 2 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pisa, 7 ottobre 2024 – A pochi giorni dall’inizio del campionato di Divisione Regionale 2, la IES Sport Pisa si presenta al via con una squadra rinnovata, costruita sull’ossatura della rosa 2023-24, con molti importanti innesti, sotto la supervisione tecnica di coach Paolo Campani, che rappresenta da sempre la continuità tecnica nella società Pisana. LA FORMULA – Il campionato di Divisione Regionale 2 comprende 4 gironi: nel girone A sono inserite le Pisane CUS Pisa, IES Pisa e GMV, insieme a Bellaria Cappuccini Pontedera, Basket Volterra, Libertas Liburnia Livorno, La Cisa Service Pontremolese, Brusa U.S. Livorno, Pallacanestro Valdera, Versilia Basket 2002, Piombino Basket Club, Polisportiva Chimenti Livorno, Dinamo Basket Rosignano e Bcl Lab Lucca. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – A pochi giorni dall’inizio deldi2, la IES Sportsi presenta al via con una squadra rinnovata, costruita sull’ossatura della rosa 2023-24, con molti importanti innesti, sotto la supervisione tecnica di coach Paolo Campani, che rappresenta da sempre la continuità tecnica nella societàna. LA FORMULA – Ildi2 comprende 4 gironi: nel girone A sono inserite lene CUS, IESe GMV, insieme a Bellaria Cappuccini Pontedera,Volterra, Libertas Liburnia Livorno, La Cisa Service Pontremolese, Brusa U.S. Livorno, Pallacanestro Valdera, Versilia2002, PiombinoClub, Polisportiva Chimenti Livorno, DinamoRosignano e Bcl Lab Lucca.

