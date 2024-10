Base militare: anche il sì ha la sua petizione online (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quasi come fosse un referendum. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Maurizio Nerini ha lanciato oggi, 7 ottobre, una petizione online su change.org a sostegno dell'intervento della Base dei Carabinieri, da tempo al centro del dibattito pubblico. "Ho messo insieme questa petizione - Pisatoday.it - Base militare: anche il sì ha la sua petizione online Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quasi come fosse un referendum. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Maurizio Nerini ha lanciato oggi, 7 ottobre, unasu change.org a sostegno dell'intervento delladei Carabinieri, da tempo al centro del dibattito pubblico. "Ho messo insieme questa

Base militare - lanciata la petizione online : "No alla base nel Parco. No al consumo di suolo" - Quattordici associazioni ambientaliste lanciano una petizione per gridare 'No' alla base dei Carabinieri nel Parco. Sono: Amici della Terra (Nazionale e Versilia), Apuane libere, Italia nostra (Toscana, Pisa e Versilia), il Comitato per la difesa di Coltano, il Comitato Difesa Alberi Pisa, La... (Pisatoday.it)