Anziana grave dopo la truffa, l'appello: "Chiamate subito le forze dell'ordine" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Restano molto gravi le condizioni della 75enne che venerdì scorso è stata colpita da un infarto dovuto al forte trauma causato dal blitz di due truffatori senza scrupoli che si sono finti tecnici dell'acquedotto e con questo escamotage sono entrati in casa. L'Anziana si trova ricoverata

