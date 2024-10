7 ottobre | tensione spinge petrolio Wti a 754 dollari

7 ottobre: tensione spinge petrolio, Wti a 75,4 dollari (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il prezzo del petrolio torna a salire a fronte del crescere della tensione in Medio Oriente: il Wti con consegna a novembre è scambiato a 75,43 dollari al barile, ai massimi da agosto, con un aumento dell'1,41% mentre il Brent è scambiato a 78,89 dollari al barile con una crescita dell'1,08%. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il prezzo deltorna a salire a fronte del crescere dellain Medio Oriente: il Wti con consegna a novembre è scambiato a 75,43al barile, ai massimi da agosto, con un aumento dell'1,41% mentre il Brent è scambiato a 78,89al barile con una crescita dell'1,08%.

Quotidiano.net - 7 ottobre: tensione spinge petrolio, Wti a 75,4 dollari

7 ottobre: tensione spinge petrolio, Wti a 75,4 dollari - Il prezzo del petrolio torna a salire a fronte del crescere della tensione in Medio Oriente: il Wti con consegna a novembre è scambiato a 75,43 dollari al barile, ai massimi da agosto, con un aumento ... (quotidiano.net)

BP abbandona la politica di riduzione della produzione di petrolio entro il 2030 - BP ha abbandonato la politica di riduzione della produzione del petrolio entro il 2030. Rimane in piedi l'obiettivo finale previsto per il 2050. (tradingonline.com)

Borse oggi in diretta | Europa attesa in rialzo. Gli ordini industriali crollano in Germania - Gli ordini del settore manifatturiero ad agosto in Germania scendono più delle attese: -5,8% mese su mese (precedente: +2,9%). Euro in netto calo sul dollaro. Realizzi sul petrolio nel giorno in cui I ... (milanofinanza.it)