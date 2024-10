WWE: Arrivano le prime spiegazioni sull’attacco di Kevin Owens a Cody Rhodes (Di domenica 6 ottobre 2024) Bad Blood 2024 è stato uno show ricco di azione e momenti che rimarranno a lungo nella mente dei fan: uno su tutti, è sicuramente il ritorno di The Rock al termine del main event. Quando lo show si è concluso, dietro le quinte, Kevin Owens ha attaccato pesantemente Cody Rhodes nei pressi del bus privato di quest’ultimo. Le immagini sono diventate immediatamente virali e c’è da sottolineare che la WWE non ha pubblicato nessun video sui propri profili social e questo ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori. Stando a quanto riportato da PWInsider, la WWE aveva organizzato l’attacco proprio affinché avvenisse vicino al bus di Rhodes. (Zonawrestling) (Di domenica 6 ottobre 2024) Bad Blood 2024 è stato uno show ricco di azione e momenti che rimarranno a lungo nella mente dei fan: uno su tutti, è sicuramente il ritorno di The Rock al termine del main event. Quando lo show si è concluso, dietro le quinte,ha attaccato pesantementenei pressi del bus privato di quest’ultimo. Le immagini sono diventate immediatamente virali e c’è da sottolineare che la WWE non ha pubblicato nessun video sui propri profili social e questo ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori. Stando a quanto riportato da PWInsider, la WWE aveva organizzato l’attacco proprio affinché avvenisse vicino al bus di

Zonawrestling - WWE | Arrivano le prime spiegazioni sull’attacco di Kevin Owens a Cody Rhodes

