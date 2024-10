Usa 2024 Musk con Trump sul luogo dell’attentato | Batteva i pugni dopo che gli hanno sparato

(Di domenica 6 ottobre 2024) Donaldè tornato a Butler, in Pennsylvania, dove era stato quasi assassinato a luglio, tenendo un comizio davanti a una folla immensa, in uno stato chiave nella corsa alla Casa Bianca. E al suo fianco, per la prima volta dall’inizio della campagna elettorale del repubblicano, c’era Elon. Il miliardario, proprietario di Tesla e Space X, ha parlato dal palco facendo ironia su Joe Biden: “Il vero test del carattere di una persona è come si comporta sotto attacco. Abbiamo avuto un presidente che non riusciva a salire una rampa di scale e un altro cheessere stato colpito”, ha dichiarato. (Lapresse)