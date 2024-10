Una nuova filosofia nasce con il Rinascimento

(Di domenica 6 ottobre 2024) La civiltà delè intesa come una vera e propria rinascita del senso estetico e del gusto artistico, un periodo in cui l’estetica e la scienza si fondono nell’esaltazione dell’arte. Il primato dell’arte, nella mentalità artistica e pratica degli uomini del, diventa un concetto centrale, come si può osservare in vari trattati e opere: arte della guerra, della politica, della meccanica, dell’invenzione, ma soprattutto nell’arte figurativa. Per quanto riguarda la, si abbandonano i vecchi problemi metafisici per concentrarsi su temi particolari, sviluppati in appositi trattati. Si fanno progressi nello studio dell’uomo e del cosmo, visti attraverso lascienza fisico-matematica, priva di derivazioni trascendentali. Questo segna il passaggio verso un naturalismo. (Lortica)