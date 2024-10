Tunisia al votoscontata vittoria Saied

(Di domenica 6 ottobre 2024) 4.08oggi al voto per le elezioni presidenziali senza una vera opposizione al presidente in carica Kais, ampiamente favorito per lapoiché i suoi più importanti oppositori tra cui un candidato chiave, sono stati incarcerati. I seggi elettorali aprono alle 8:00 (07:00 GMT) e chiudono alle 18:00 (17:00 GMT). I risultati preliminari dovrebbero arrivare entro mercoledì, ma potrebbero essere noti prima.Nel periodo precedenti le elezioni non ci sono stati comizi, né dibattiti pubblici. (Servizitelevideo.rai)