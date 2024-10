Storia di una famiglia perbene: trama, cast e quando in tv della seconda stagione (Di domenica 6 ottobre 2024) ‘Storia di una famiglia perbene‘ torna con la seconda stagione. La fiction, tratta dall’omonimo romanzo di Rosa Ventrella, andrà nuovamente in onda dopo tre anni dalla prima stagione. Scopriamo insieme la trama, il cast e dove vederla. Storia di una famiglia perbene, la seconda stagione arriva in tv Dopo il successo della prima stagione, arriva in tv il seguito di ‘Storia di una famiglia perbene‘. La fiction andrà in onda con la prima puntata da venerdì 11 ottobre 2024, in prima serata su Canale 5. Ma dove eravamo rimasti? Maria De Santis, interpretata da Federica Torchetti, continua nella sua battaglia per il proprio quartiere e salvare i giovani dalle organizzazioni criminali. Un po’ come aveva cercato di fare con Michele Straziota, l’uomo di cui è innamorata, che ora si trova in carcere. (Di domenica 6 ottobre 2024) ‘di una‘ torna con la. La fiction, tratta dall’omonimo romanzo di Rosa Ventrella, andrà nuovamente in onda dopo tre anni dalla prima. Scopriamo insieme la, ile dove vederla.di una, laarriva in tv Dopo il successoprima, arriva in tv il seguito di ‘di una‘. La fiction andrà in onda con la prima puntata da venerdì 11 ottobre 2024, in prima serata su Canale 5. Ma dove eravamo rimasti? Maria De Santis, interpretata da Federica Torchetti, continua nella sua battaglia per il proprio quartiere e salvare i giovani dalle organizzazioni criminali. Un po’ come aveva cercato di fare con Michele Straziota, l’uomo di cui è innamorata, che ora si trova in carcere. (Superguidatv)

Storia di una famiglia perbene | trama cast e quando in tv della seconda stagione

