Mo: un anno dal 7/10, chiusi 23 dei 38 ospedali di Gaza (Di domenica 6 ottobre 2024) Gaza, 6 ott. (Adnkronos) - 23 dei 38 ospedali della Striscia di Gaza sono chiusi a causa degli incessanti attacchi aerei israeliani che hanno colpito le strutture sanitarie nel corso della guerra che dura ormai da un anno. Lo hanno riferito fonti mediche all'agenzia di stampa palestinese Wafa, aggiungendo che 986 operatori sanitari sono stati uccisi durante la guerra e che i raid avrebbero reso inutilizzabili 130 ambulanze. Citando i dati delle Nazioni Unite dello scorso 23 settembre, all'inizio della settimana Medici senza frontiere ha affermato che soltanto 17 ospedali su 36 sono parzialmente funzionanti a causa di una paralizzante carenza di carburante, medicinali e forniture essenziali. "Poiché le esigenze mediche stanno crescendo in modo esponenziale - ha sottolineato l'organizzazione medica - le opzioni di cura delle persone si stanno riducendo.

