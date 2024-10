Medioriente, Gallant: “Attacco Iran non ha neanche scalfito nostra aeronautica” (Di domenica 6 ottobre 2024) L’Attacco con missili balistici dell’Iran del 1° ottobre contro Israele “non ha nemmeno scalfito” le capacità dell’areonautica israeliana. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, durante una visita alla base aerea di Nevatim, che ha subito danni durante l’Attacco. Gallant ha aggiunto che Israele sceglierà i modi e i tempi della sua risposta e ha promesso che lo Stato ebraico non si lascerà scoraggiare dai nemici. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’con missili balistici dell’del 1° ottobre contro Israele “non ha nemmeno” le capacità dell’areonautica israeliana. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Yoav, durante una visita alla base aerea di Nevatim, che ha subito danni durante l’ha aggiunto che Israele sceglierà i modi e i tempi della sua risposta e ha promesso che lo Stato ebraico non si lascerà scoraggiare dai nemici. (Lapresse)

