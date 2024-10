Emanuela Orlandi, il maestro di canto: «Ratzinger voleva scoprire la verità. La cassa? È nei sotterranei di Santa Maria Maggiore» (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, Monsignor Valentino Miserachs, maestro di canto corale di Emanuela Orlandi, è stato ascoltato dalla commissione bicamerale d?inchiesta che indaga sulla misteriosa (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, Monsignor Valentino Miserachs,dicorale di, è stato ascoltato dalla commissione bicamerale d?inchiesta che indaga sulla misteriosa (Ilmessaggero)

Emanuela Orlandi, “Ratzinger voleva fare luce sulla sua scomparsa. La cassa? Se è nei sotterranei di Santa Maria Maggiore non posso accedervi”: parla il suo maestro di canto - Non è la prima volta che tale Alberto viene tirato in ballo in questa vicenda, ispirando suo malgrado delle ricostruzioni che lui stesso ha smentito all’Ansa. La Chaoqui, lo ricordiamo, era membro di Cosea, l’ente voluto da Papa Francesco per fare luce sui conti del Vaticano. Ho riferito loro – ... (Ilfattoquotidiano)

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro in Campidoglio: “Dopo 41 anni di omertà e depistaggi non sto più calmo, voglio la verità” - La famiglia della ragazza scomparsa il 22 ottobre 1983 sarà nella sala della Protomoteca lunedì pomeriggio, alle 16.30, per fare il punto sui lavori della ...(roma.repubblica)

